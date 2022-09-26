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VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta şehir elemeleri başlıyor

26.09.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta şehir elemeleri başlıyor

İSTANBUL (AA) - Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022'nin heyecanı şehirlere taşınıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki çevrim içi elemelerinin 1 Eylül'de başlayıp 2 ay boyunca süreceği turnuvanın şehir elemeleri de İzmir, Antalya, Gaziantep, Ankara ve Bursa'da gerçekleştirilecek. Dev turnuvada ilk şehir elemesi 26 Eylül-1 Ekim'de çevrim dışı olarak İzmir'de yapılacak.​​​​​​​

Takım üyelerinin aynı üniversiteden olmak zorunda olmadığı turnuvada oyuncular, elemeleri başarılı bir şekilde geçmeye çalışıp Türkiye şampiyonu olmak için mücadele verecek. Türkiye'nin en iyisi olan takım ise global arenada ülkemizi temsil etme fırsatını elde edecek.

2021 yılında takımı Acend ile birlikte VALORANT Champions turnuvasında tarihin ilk VALORANT dünya şampiyonu olmayı başaran Red Bull sporcusu Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek, turnuva boyunca gösteri maçları düzenleyerek katılımcılarla bir araya gelecek.

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