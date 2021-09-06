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Valtteri Bottas gelecek sezon Alfa Romeo'da

06.09.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, gelecek sezondan itibaren kariyerini Alfa Romeo'da sürdürecek.

Valtteri Bottas gelecek sezon Alfa Romeo'da

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ile Mercedes için yarışan 32 yaşındaki Bottas'ın İsviçre merkezli Alfa Romeo ile sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Mercedes'in takımlar klasmanında üst üste kazandığı şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Bottas, dört yılda 9 yarış kazanırken, 53 kez de podyuma çıktı. İtalyan ekibinin mevcut sürücülerinden Kimi Raikkonen bu sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıklamıştı.

Mercedes'te Bottas'ın yerine Büyük Britanyalı pilot George Russell'ın geçmesi bekleniyor.

Bottas, son koşulan Hollanda Grand Prix'sinde Mercedes'in "en hızlı tur puanını Lewis Hamilton'a bırakması" konusundaki takım emrini dinlememişti.

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Formula 1
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