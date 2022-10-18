MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Vampir yüz germeden dudak dolgusuna... Kim Kardashian'ın doktoruna giden Süreyya Yalçın değişimi için servet harcadı

Vampir yüz germeden dudak dolgusuna... Kim Kardashian'ın doktoruna giden Süreyya Yalçın değişimi için servet harcadı

18.10.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik isimler arasında yer alan ve bir ayağı Türkiye'de bir ayağı Amerika'da olan Süreyya Yalçın, Kim Kardashian'ın estetik doktoruna adeta servet harcadı. Vampir yüz germeden dudak dolgusuna pek çok estetik yaptıran Yalçın'ı görenler tanımakta zorlandı.

Vampir yüz germeden dudak dolgusuna... Kim Kardashian'ın doktoruna giden Süreyya Yalçın değişimi için servet harcadı

Ozan Baran'la beraber uzun süredir ABD'de yaşayan ve tatillerde Türkiye'ye gelip servet harcayan Süreyya Yalçın estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Kim Kardashian ve ailesine yaptığı estetik dokunuşlarla ünlenen Dr. Simon'ın Beverly Hills'teki kliniğinden çıkmayan Süreyya Yalçın değişimi için adeta servet harcadı.

1

Yüz gerdirmeden çene dolgusuna kadar birçok işlem yaptıran Yalçın, Takvim'in haberine göre; yaklaşık 150 bin dolar yani yaklaşık 2.8 milyon TL ödeme yaptı.

2

SÜREYYA YALÇIN'IN ESTETİKLERİ

Gözaltına lazer dolgu: 14 bin dolar

Vampire facelift (Vampir yüz germe): 20 bin dolar

3

Dudak dolgusu: 5 bin dolar

Jawline: 40 bin dolar

Çatlak tedavisi: 5 bin dolar

Somon DNA aşısı: 5 bin dolar

Göz çevresi botoks: 7 bin dolar

Modadan cilt bakıma, stilinize hava katacak en indirimli ürünleri keşfetmeye ne dersiniz? (18.10.2022)

Çok sevilen Kore güzellik ürünleriyle cildinizi yenileyin

Trendyol Collection Garage Sale: Elbiseden sweatshirte, pantolondan tayta her şey indirimde!

Saat, gözlük ve çantada 2. Ürün 1 TL fırsatını kaçırmayın

Yüksek kaliteli spor giyim markası Puma'daki fırsatları keşfedin

En uyguna almanın keyfini çıkarın! Stok fazlası ürünlerde %15 ve üzeri indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizideki sevişme sahnesini unutamıyor! "Dudağımda uçuk çıktı"Dizideki sevişme sahnesini unutamıyor! "Dudağımda uçuk çıktı"
Nusret'in restoran açılışı ünlü isimleri buluşturdu! Sosyal medyada gündem oldu Nusret'in restoran açılışı ünlü isimleri buluşturdu! Sosyal medyada gündem oldu
Sevgilisinden vasiyet açıklaması! Yürek yaktıSevgilisinden vasiyet açıklaması! Yürek yaktı
Anahtar Kelimeler:
Süreyya Yalçın Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı

Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı

Yaptığı masraf tepki çekince... Kocasının bile bilmediği olayı itiraf etti

Yaptığı masraf tepki çekince... Kocasının bile bilmediği olayı itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.