Vampir yüz germeden dudak dolgusuna... Kim Kardashian'ın doktoruna giden Süreyya Yalçın değişimi için servet harcadı

Ozan Baran'la beraber uzun süredir ABD'de yaşayan ve tatillerde Türkiye'ye gelip servet harcayan Süreyya Yalçın estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.
Kim Kardashian ve ailesine yaptığı estetik dokunuşlarla ünlenen Dr. Simon'ın Beverly Hills'teki kliniğinden çıkmayan Süreyya Yalçın değişimi için adeta servet harcadı.
Yüz gerdirmeden çene dolgusuna kadar birçok işlem yaptıran Yalçın, Takvim'in haberine göre; yaklaşık 150 bin dolar yani yaklaşık 2.8 milyon TL ödeme yaptı.
Gözaltına lazer dolgu: 14 bin dolar
Vampire facelift (Vampir yüz germe): 20 bin dolar
Dudak dolgusu: 5 bin dolar
Jawline: 40 bin dolar
Çatlak tedavisi: 5 bin dolar
Somon DNA aşısı: 5 bin dolar
Göz çevresi botoks: 7 bin dolar
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