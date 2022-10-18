Vampir yüz germeden dudak dolgusuna... Kim Kardashian'ın doktoruna giden Süreyya Yalçın değişimi için servet harcadı

Ozan Baran'la beraber uzun süredir ABD'de yaşayan ve tatillerde Türkiye'ye gelip servet harcayan Süreyya Yalçın estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Kim Kardashian ve ailesine yaptığı estetik dokunuşlarla ünlenen Dr. Simon'ın Beverly Hills'teki kliniğinden çıkmayan Süreyya Yalçın değişimi için adeta servet harcadı.

Yüz gerdirmeden çene dolgusuna kadar birçok işlem yaptıran Yalçın, Takvim'in haberine göre; yaklaşık 150 bin dolar yani yaklaşık 2.8 milyon TL ödeme yaptı.

SÜREYYA YALÇIN'IN ESTETİKLERİ

Gözaltına lazer dolgu: 14 bin dolar

Vampire facelift (Vampir yüz germe): 20 bin dolar

Dudak dolgusu: 5 bin dolar

Jawline: 40 bin dolar

Çatlak tedavisi: 5 bin dolar

Somon DNA aşısı: 5 bin dolar

Göz çevresi botoks: 7 bin dolar



