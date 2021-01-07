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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı

VAN HABERLERİ  | 07.01.2021 09:48 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve don hadisesinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle doğu ve kuzey yönlerinde hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise 10 ila 30 kilometre hızla esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Muş'ta 1, Van, Hakkari ve Bitlis'te de 6 derece olması bekleniyor.

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Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
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