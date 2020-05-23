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Van Büyükşehir belediyesi, atlarla ulaşımı sağlanan mezra yollarını açtı

VAN HABERLERİ  | 23.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimine sayılı günler kala Gürpınar ilçesinde kardan dolayı ulaşımı atlarla sağlanan mezra yollarını açtı.Son 26 yılın en çetin kışını geride bırakan Van’da, Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadelesi devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimine sayılı günler kala Gürpınar ilçesinde kardan dolayı ulaşımı atlarla sağlanan mezra yollarını açtı.
Son 26 yılın en çetin kışını geride bırakan Van’da, Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadelesi devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezine yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Sıcaksu bölgesinde kar temizleme çalışması yaptı. Çalışma ile Sıcaksu Mahallesine bağlı olan ve ulaşımı atlarla sağlanan Tüzek, Kaya, Çarlık ve Yeşildere mezraları ulaşıma açıldı. Ulaşımlarını atlarla ve yaya olarak sağlandıklarını belirten mezra sakinlerinden Nihat Söner, “Mezraya ulaşımımızı atlarla sağlıyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarımızı açıyor. Bundan sonra inşallah kendi araçlarımızla gelip gideceğiz. Araçlarla belli bir noktaya kadar gelebildik, yolun geri kan kısmını atlarla devam etmek zorunda kaldık. Ama Belediyenin çalışmasıyla yolumuz açılıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.
Yağışların etkisini kaybetmesiyle kapalı yolda çalışma yürüttüklerini belirten iş makinesi operatörü Senar Dolaz ise “Burası ilçe merkezine yaklaşık olarak 90 kilometre uzaklıkta ve 3 bin rakımı olan bir bölgedir. İki gündür bu bölgede kar temizleme çalışması yapıyoruz. Yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı var. Bu bölgede 4 mezra yolumuz mevcut. İnşallah 2 güne kadar çalışmamızı tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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