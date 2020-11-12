YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi, Hastane Caddesi’ndeki çalışmalarını tamamladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Hastane Caddesi’ndeki çalışmalarını tamamladı

VAN HABERLERİ  | 12.11.2020 10:23 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çalışmaları tamamlanan Hastane Caddesi’nde incelemelerde bulundu.Kentte modern caddeler inşa etmek için geceli gündüzlü çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesi’nin Beşyol Kavşağı ile Milli Egemenlik Caddesi arasındaki 500 metrelik kısmında başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çalışmaları tamamlanan Hastane Caddesi’nde incelemelerde bulundu.
Kentte modern caddeler inşa etmek için geceli gündüzlü çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesi’nin Beşyol Kavşağı ile Milli Egemenlik Caddesi arasındaki 500 metrelik kısmında başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca asfalt ve kaldırım sökümü ile başlayan çalışmalarla caddede kaldırım, aydınlatma ve asfalt serimi yapıldı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde caddeyi gezen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bir süre cadde esnafıyla da sohbet eden Vali Bilmez, yapılan çalışmalara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Caddede ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yol çizgi çalışmaları da yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

Van Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
11:56
İkindi
14:39
Akşam
17:03
Yatsı
18:22

Van Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.