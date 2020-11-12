Van Büyükşehir Belediyesi, Hastane Caddesi’ndeki çalışmalarını tamamladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çalışmaları tamamlanan Hastane Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Kentte modern caddeler inşa etmek için geceli gündüzlü çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesi’nin Beşyol Kavşağı ile Milli Egemenlik Caddesi arasındaki 500 metrelik kısmında başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca asfalt ve kaldırım sökümü ile başlayan çalışmalarla caddede kaldırım, aydınlatma ve asfalt serimi yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde caddeyi gezen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bir süre cadde esnafıyla da sohbet eden Vali Bilmez, yapılan çalışmalara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Caddede ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yol çizgi çalışmaları da yapılacak.

