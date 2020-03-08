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Van Büyükşehir Belediyesi kadınları unutmadı

VAN HABERLERİ  | 08.03.2020 12:24 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla kent merkezinde kadınlara karanfil takdim ederek günlerini kutladı.Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya kadınlar gününe özel bir etkinlik düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla kent merkezinde kadınlara karanfil takdim ederek günlerini kutladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya kadınlar gününe özel bir etkinlik düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin organizasyonunda sabahın erken saatlerinde Soydan kavşağı, Beşyol Meydanı, Van AVM önü ve Kurtuluş Parkı civarında kadınlara karanfil takdim edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri, 9 Mart Pazartesi günü Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde saat 14.00’te İkbal Gürpınar’ın katılımıyla düzenlenecek ‘Kahraman, Şehit ve Gazi kadınlar’ söyleyişiyle devam edecek. 10 Mart Salı gününde ise Van Büyükşehir Belediyesinin kadın personeli yemekte bir araya gelecek.

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Van Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:21
Öğle
12:22
İkindi
15:38
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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