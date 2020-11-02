YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi taksi duraklarını yeniliyor

Van Büyükşehir Belediyesi taksi duraklarını yeniliyor

VAN HABERLERİ  | 02.11.2020 15:24 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bulunan taksi duraklarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.Geçtiğimiz yıl kentin farklı noktalarında bulunan çok sayıda taksi durağını yenileyen Van Büyükşehir Belediyesi, geri kalan duraklarda ise yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bulunan taksi duraklarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl kentin farklı noktalarında bulunan çok sayıda taksi durağını yenileyen Van Büyükşehir Belediyesi, geri kalan duraklarda ise yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan iki taksi durağı daha yenilendi. Son aşamaya gelinen çalışmayla baştan aşağı yenilenen duraklarda; oturma alanı, çay ocağı, lavabo ile WC gibi bölümler yer alıyor. Kent estetiğine uygun olarak inşa edilen duraklarla hem görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor hem de taksici esnafının rahat bir ortamda vatandaşa hizmet sunması sağlanıyor.
Yenilenen taksi duraklarını beğendiklerini dile getiren taksici esnafından İskender Demirkan, “Durağımız baştan aşağı yenilendi. Bizler taksici esnafı olarak Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ediyoruz. Yıllardır baraka tipi bir yerde hizmet vermek zorunda kalmıştık. İnşallah bundan sonra daha güzel bir ortamda vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. 4-5 kişinin zor sığabildiği bir alanda bizler 10-12 taksici hizmet veriyorduk. Ayrıca durağımız kentin en işlek noktasında olmasına rağmen çok çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Şimdi daha modern bir durağa kavuştuk. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.
Yapılan boya ve çevre düzenlemesinin ardından duraklar kısa sürede esnafa teslim edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi

Van Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:27
Öğle
11:55
İkindi
14:47
Akşam
17:13
Yatsı
18:31

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Meme kanserinde erken teşhis uyarısı
Meme kanserinde erken teşhis uyarısı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Gürpınar’da parke taşı çalışması devam ediyor
Gürpınar’da parke taşı çalışması devam ediyor
(Özel) Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı
(Özel) Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.