Van Büyükşehir Belediyesi taksi duraklarını yeniliyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bulunan taksi duraklarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl kentin farklı noktalarında bulunan çok sayıda taksi durağını yenileyen Van Büyükşehir Belediyesi, geri kalan duraklarda ise yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan iki taksi durağı daha yenilendi. Son aşamaya gelinen çalışmayla baştan aşağı yenilenen duraklarda; oturma alanı, çay ocağı, lavabo ile WC gibi bölümler yer alıyor. Kent estetiğine uygun olarak inşa edilen duraklarla hem görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor hem de taksici esnafının rahat bir ortamda vatandaşa hizmet sunması sağlanıyor.

Yenilenen taksi duraklarını beğendiklerini dile getiren taksici esnafından İskender Demirkan, “Durağımız baştan aşağı yenilendi. Bizler taksici esnafı olarak Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ediyoruz. Yıllardır baraka tipi bir yerde hizmet vermek zorunda kalmıştık. İnşallah bundan sonra daha güzel bir ortamda vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. 4-5 kişinin zor sığabildiği bir alanda bizler 10-12 taksici hizmet veriyorduk. Ayrıca durağımız kentin en işlek noktasında olmasına rağmen çok çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Şimdi daha modern bir durağa kavuştuk. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan boya ve çevre düzenlemesinin ardından duraklar kısa sürede esnafa teslim edilecek.

