Van Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadelenin startını verdi

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kent zararlılarına yönelik yıl boyu ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kışlak mücadelesine de start verdi. Sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği gibi haşerelere karşı hummalı mücadele veren ilaçlama ekipleri, kent zararlılarının kışı geçirmek için yuvalandıkları rögarlar, kapalı kanallar ve fosseptik çukurlarını sisleme makineleri ile ilaçlıyor.

21 araç ve 55 personelle yürütülen ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyolojik ilaçlar kullanılıyor. Çalışmalar çerçevesinde İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki fosseptik çukurlar, rögarlar ve rögar kapaklarının düzenli bir şekilde ilkbahara kadar ilaçlanacağı belirtildi.

