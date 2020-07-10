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Van Büyükşehir Belediyesinin ulaşım çalışmaları sürüyor

VAN HABERLERİ  | 10.07.2020 13:07 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bulunan caddelerin yol çizgilerini, yaya geçitlerini ve duraklarını yenilerken, kırsal mahallelerde tehlike arz eden yollara ise kar çubukları dikiyor.Van Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yaya güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması amacıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bulunan caddelerin yol çizgilerini, yaya geçitlerini ve duraklarını yenilerken, kırsal mahallelerde tehlike arz eden yollara ise kar çubukları dikiyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yaya güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması amacıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Tuşba Belediyesi sorumluluk alanında bulunan 20 kilometrelik Kalecik TOKİ güzergahında direksiyon sınavlarının da yapıldığı alanda yaya geçidi, kaldırım ve yol çizgilerini yenilendi. Bir süre önce peyzaj çalımlarından ötürü İpekyolu Caddesi’nden kaldırılan durak kabinleri de çalışmanın tamamlanmasıyla yeniden yerleştirildi.

Kar ve tipiye karşı önlemler alınmaya başlandı
Ulaşım Daire Başkanlığı, ayrıca kış öncesi de tedbirlerini şimdiden almaya başladı. Ekipler, tipi ve karın yoğun olarak yaşandığı bölgelere de kar çubukları dikiyor. Bu kapsamda Muradiye’nin Babacan-Devetaş mahallelerinin yol güzergâhı üzerinde bulunan ve tehlike arz eden 3 kilometrelik mesafeye kar çubukları dikildi. Kar çubuğu dikim işlemlerinin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.
Yapılan işlerde uluslararası standartlara uygun sıcağa dayanıklı, sürücülerin daha iyi görebilmeleri için ışığı yansıtan cam kürecikli boyalar ve malzemeler de kullanıldı.

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