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  4. Van Büyükşehir’den toplu taşıma denetimi

Van Büyükşehir’den toplu taşıma denetimi

VAN HABERLERİ  | 08.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki toplu taşıma araçlarını denetledi.Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç.

Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki toplu taşıma araçlarını denetledi.
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan’ın katıldığı denetimler sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Kampüs hattı başta olmak üzere kent genelinde yapılan denetimlerde belediye otobüsleri ile halk otobüslerinde kartlı yolcu taşıma denetlenirken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise toplu ulaşım araçlarında fazla yolcu denetimi yaptı. Toplu taşıma ile ilgili vatandaşlardan ve öğrencilerden gelen şikayetler ve talepler doğrultusunda başlatılan denetimlerin hafta boyu devam edeceği belirtildi. Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi final haftasından ötürü Yüzüncü Yıl Üniversitesi hattına sıkıntı yaşanmaması için 4 otobüs daha ekledi.

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