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Van'da Bengü'den sonra Cem Adrian'a da şişe fırlattılar! "Bir gül bahçesinde gibiydim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.07.2024 07:05
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Van'da konser veren Bengü gündemdeydi. Bengü'den sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'a da su şişesi fırlatıldı.

Van'da Bengü'den sonra Cem Adrian'a da şişe fırlattılar! "Bir gül bahçesinde gibiydim"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Bengü'nün sahne sonunda yaşadıkları gündemdeydi.

Şarkıcı "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle konserini bitirince Bengü'ye pet şişe yağmıştı. O anlar sosyal medyada da tepki çekti.

Bengü'den sonra ise Mynet'in haberine göre; Cem Adrian da sahnede çirkin bir olay yaşadı.

Ekran Alıntısı

6 Temmuz gecesi Van'da aynı festivalde sahne alan Cem Adrian'a da şişe fırlatıldı. Ayten Alpman'ın "Söyle Buldun mu?" şarkısını seslendiren sanatçının yüzüne isabet eden şişe herkesi şoke etti.

Cem Adrian ise sahneye gül fırlattı ve daha sonra da açıklama yaparak "Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ki ben dikeni severim gülden ötürü" dedi.


Express


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Cem Adrian
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