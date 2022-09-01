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Van depreminde ayağını kaybeden Okan Şahiner'in milli futbolculuğa uzanan öyküsü

01.09.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Milli Futbol Takımı sporcusu Okan Şahiner: - "Depremden önce amatör olarak futbol oynuyordum. Sonrasında bu durum olunca, ampute futbolu araştırdım. Yenimahalle Bedensel Engelliler Kulübünde ampute futbola başladım ve iki yıl sonra Türk Silah Kuvvetlerine transfer oldum. Hocama kendimi gösterip milli takıma seçildim" - "Takıma seçildiğim dönemde Dünya Kupası'na hazırlanıyorduk ama ben 5. kamptan sonra elendim. Ancak benim duygum, hırsım bitmedi ve çok çalışarak 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlandım"

YUNUS HOCAOĞLU - Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2'lik depremde göçük altında kalarak sol ayağını kaybeden Okan Şahiner, Ampute Milli Futbol Takımı'na uzanan başarı öyküsüyle dikkati çekiyor.

Erciş'teki depremde enkaz altından 51 saat sonra çıkarılan ve sol ayağını kaybeden 29 yaşındaki Şahiner, protezcisinin tavsiyesiyle Ankara'daki Yenimahalle Bedensel Engelliler Kulübünde futbola başladı.

Şahiner, burada iki yıl oynadıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Kulübüne transfer oldu ve kendisini geliştirerek Ampute Milli Takımı'na seçilme başarısı gösterdi.

- 4 yıldır milli formayı terletiyor

Milli formayı 2018 yılından bu yana taşımanın gururunu yaşayan Şahiner, ay-yıldızla takımla 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda birincilik kupasını kaldırdı.

Okan Şahiner, AA muhabirine, ampute futbola 2013 yılında başladığını söyledi.

Van'da yaşadığı dönemde deprem olduğunu ve enkaz altında kaldığını belirten Şahiner, "51 saat göçük altında kaldıktan sonra kurtarıldım. Hacettepe'de bir ay yattım. Uzun süre göçük altında kalmamdan dolayı kan dolaşımı olmadığı için dokular öldü ve ayağımı kaybettim." dedi.

Şahiner, bu dönemde protez bacak takılması için ikametini Ankara'ya aldırmak zorunda kaldığını anlatarak, protezcisinin tavsiyesi ile de ampute futbolla tanıştığını aktardı.

Bunun üzerine ampute futbolu araştırmaya başladığını anlatan Şahiner, "Depremden önce amatör olarak futbol oynuyordum. Sonrasında bu durum olunca, ampute futbolu araştırdım. Yenimahalle Bedensel Engelliler Kulübünde ampute futbola başladım ve iki yıl sonra Türk Silah Kuvvetlerine transfer oldum. Hocama kendimi gösterip milli takıma seçildim. 2018'den beri milli takıma hizmet ediyorum." diye konuştu.

- "Hırsım bitmedi ve çok çalışarak Avrupa Şampiyonası'na hazırlandım"

Şahiner, milli takımla kazandıkları Avrupa şampiyonluğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Takıma seçildiğim dönemde Dünya Kupası'na hazırlanıyorduk ama ben 5. kamptan sonra elendim. Ancak benim duygum, hırsım bitmedi ve çok çalışarak 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlandım. Şampiyon olduktan sonra inanamıyordum. O gece akşam uçağa bindik ve o an kupayı kazandığımızı hatırladım. 2011'de bacağımı kaybettikten sonra yeni bir hayata başlıyordum. Bu benim için çok zor geçti çünkü ayağımı kaybetmiştim. Hayata çok zor tutunmuştum ama sporla tanıştıktan sonra çok keyifli geçti bu yüzden çok mutluyum."

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