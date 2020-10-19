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Van Dijk'tan sakatlık sonrası ilk açıklama

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.10.2020 08:45 | Son Güncelleme

Diz sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması muhtemel olan Virgil Van Dijk sakatlığı ile ilgili ilk kez konuşurken eski Liverpool kaptanlarından Jamie Carragher, Kırmızılar'ın kesinlikle transfer yapması gerektiğini söyledi.

Van Dijk'tan sakatlık sonrası ilk açıklama

Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgil Van Dijk uzun süreli diz sakatlığından geri dönüşü aylar süreceğinin kesinleşmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Van Dijk çok üzgün olduğunu ancak yeniden sahalara geri dönüş için gerekli tüm konsantrasyonu içinde bulundurduğunu söyleyerek 'her şeyin bir nedeni var' ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Hollandalı stoper açıklamasında, "Hayatta her şeyin bir nedeni olduğu için başımıza geldiğini düşünüyorum. Şimdi Tanrı'nın yardımıyla daha iyi şekilde sağlığıma kavuşacağım. Rehabilite sürecini planlıyoruz. Mümkün olan en kısa sürede sahaya döneceğim" sözlerini kullandı.

CARRAGHER: "LIVERPOOL TRANSFER YAPMAK ZORUNDA"

Liverpool'un eski kaptanlarından Jamie Carragher, Van Dijk'ın sakatlığının Premier Lig'deki şampiyonluk yarışına etki edecek önemde olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi asıl soru Van Dijk olmadan Liverpool şampiyon olabilecek mi? Şampiyon olan bir takımın değiştirilemeyecek 3-4 oyuncusu vardır. Birisi de Van Dijk'tı. Liverpool 1 Ocak'ta kesinlikle bir stoper almak zorunda kalacak ve o stoperin 1 Ocak'ta hazır olması gerekiyor. Çünkü bu durumda savunma Liverpool'un en zayıf noktası oldu"

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