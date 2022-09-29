YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. "Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" 12. kez kapılarını açtı

"Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" 12. kez kapılarını açtı

29.09.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" 12. kez kapılarını açtı

"Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı", Expo Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törenle 12. kez kapılarını açtı.

Birçok ilin yanı sıra İran ve Irak'tan fuara katılan 250 firmanın temsilcileri, açtıkları renkli stantlarda ürünlerini sergiledi.

Açılış törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, turizm fuarına katılım sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Van'ın turizm ve kültür merkezi olduğunu ifade eden Balcı, şunları söyledi:

"Sahil yolu çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma turizme katkı sağlayacak, çevre illerden, hatta yurt dışından, İran ve Irak'tan misafirler buraları görecekler. Çok büyük bir projeyi de hayata geçireceğiz. Van Kalesi'nin yanındaki Eski Van Şehri'ni ayağa kaldıracağız. Tarihi kimliğine uygun şekilde restorasyonunu yaparak Van'ımıza kazandıracağız."

Kenti bir turizm, ticaret, kültür, eğitim ve sağlık merkezi olarak gördüğünü aktaran Balcı, "Van'a sahip çıkmamız üretime katkı sağlamamız lazım. Turizm ve kültür, esasında bir sonuç. Biz bir yandan kentin eğitimine, ekonomisine, sporuna, sağlığına, kültürüne, kırsal altyapısına, tarıma, çevreye yaptığımız çalışmalarla geleceğimize katkı sağlıyoruz. Bizim en asli görevimiz Van'ın gündelik sorunlarını çözmek ve gelecek nesillere hazırlamak. Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde 18-20 bin arasında kişiyi istihdam edeceğimizi öngörüyorum. Van'ın kalkındırılmasıyla uğraşan ekibin içindeyiz, yani Van'ın hizmetkarıyız." diye konuştu.

Daha sonra 2 Ekim'e kadar sürecek fuarın açılışını yapan protokol üyeleri, stantları dolaştı ve katılımcılarla sohbet etti.

Törene, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van TSO Başkanı Necdet Takva, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van YYÜ'de yeni acil servis binasının temeli atıldıVan YYÜ'de yeni acil servis binasının temeli atıldı
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol TurnuvasıBasketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Mardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptıMardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
05:53
Öğle
12:02
İkindi
15:23
Akşam
18:01
Yatsı
19:17

Van Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Perşembe

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Araştırma Eczanesi
Tusba
Çelebi Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.