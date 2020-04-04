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Van Gaal'dan Hollanda'da liglerin tescil edilme talebine sert tepki

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.04.2020 23:27 | Son Güncelleme

Hollandalı teknik adam Louis van Gaal, liglerin tescil edilme taleplerine tepki gösterdi.

Van Gaal'dan Hollanda'da liglerin tescil edilme talebine sert tepki

Hollandalı başarılı çalıştırıcı Van Gaal, koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin tescil edilmesi kararına sert tepki verdi.

Hollanda basınına açıklamada bulunan Van Gaal, "Futbolda maçlar sahada kazanılır, bazı kulüpler koronavirüsü kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ajax'ın liglerin tescil edilmesini istemesi üzerine konuşan 68 yaşındaki teknik adam, "Oynanan 25 maç Ajax'ı şampiyon yapmaz. AZ Alkmaar ile aynı puandalar ve sezonun daha sadece üçte ikisi oynandı. Bunun hiç mi önemi yok? Mantıksız." şeklinde konuştu.

Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) lideri Ajax, 25. haftada 56 puan toplarken averajla AZ Alkmaar'ın önünde yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Louis van Gaal tepki

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