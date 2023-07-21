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Van Gölü kıyı şeridi Tuşba Belediyesi ile cazibe merkezi haline geliyor

21.07.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Tuşba Belediyesi, yapımına başladığı ve bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip olan ‘Tuşba Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla Van Gölü sahilinin önemli bir kısmını cazibe merkezi haline getirecek.

Van Gölü kıyı şeridi Tuşba Belediyesi ile cazibe merkezi haline geliyor

Bölgenin yükselen yıldızı Tuşba’nın gelişmesi için göreve geldiği günden itibaren birbirinden önemli projelere imza atan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçenin gelişimine değer katmaya devam ediyor. Halkın nefes alacağı, Van Gölü sahilinde keyifli zaman geçireceği, 717 bin metrekare devasa alanı ile bölgenin en büyük ‘Millet Bahçesi’nin yapımı hızla sürüyor. Şemsibey, İskele ve Bardakçı mahallelerinin sınırlarında 717 bin metrekarelik alan üzerinde etaplar halinde yapılacak olan Tuşba Millet Bahçesi; yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Vanlıların yaşam kalitesini daha da yükseltecek.

Konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak olan spor tesisleri, kütüphane, kafeterya ve halk kıraathanesi gibi sosyal donatıların yanı sıra biyolojik gölet, hobi bahçesi, el sanatları sergi alanı, macera parkı, koşu ve yürüyüş parkurunun yanı sıra geniş peyzaj alanı yer alacak.
Başkan Yardımcısı Hasan Handil ile birlikte yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ve teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Akman, projenin ikinci etabı için de önerilerde bulundu. Tuşba Millet Bahçesi’nin, ilk etabının tamamlanmasıyla atıl durumda olan İskele ile Van YYÜ Kampüs arasındaki Van Gölü sahilinin önemli bir bölümünü cazibe merkezi haline getirmiş olacaklarını vurgulayan Başkan Akman, Tuşba Millet Bahçesi’nin ilk etabı olan 220 bin metrekarelik kısmını 2023 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Akman, “Yeşil alanı ve sosyal donatıları ile halkımıza yakışan bir yeri daha hizmete sunmuş olacağız. Millet bahçelerini Türkiye gündemine taşıyan Cumhurbaşkanımıza ve destekleri için Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Van Valiliğimize, TOKİ Başkanlığımıza, MTA Genel Müdürlüğümüze, Van YYÜ Rektörlüğümüze ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Van İl Müdürlüğümüze ilçem ve halkım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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