YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Van Gölü ve çevresinin "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" ilan edilmesi sevindirdi

Van Gölü ve çevresinin "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" ilan edilmesi sevindirdi

31.07.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü ve çevresinin "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" ilan edilmesi sevindirdi

BİTLİS (AA) - Van Gölü ve çevresinin, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edilmesi Bitlis'in Tatvan ilçesinde sevinçle karşılandı.

Tatvan sahilinde bir araya gelen Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında alınan kararın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Alkışlarla alınan kararı destekleyen üyeler ve doğaseverler adına açıklama yapan dernek başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü için tarihi bir günü yaşadıklarını söyledi.

Yıllardır yürüttükleri çalışmalarda Van Gölü'nün kanunlarla korunması gerektiğini savunduklarını belirten Özel, şöyle konuştu;

"Van Gölü kapalı bir havzadır ve gün geçtikçe kirleniyor. Bunun önüne geçilmesi için kanunlar gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürütülen ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan hanımefendi başkanlığındaki 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın bir sonucu olarak nihayete erdi. Van Gölü artık doğal sit alanı ilan edildi ve sürdürülebilir kontrollü bir durum da söz konusu. Bu sürdürülebilirlik Van Gölü'nü hem korumamız hem de faydalanmamız anlamında bir kanun tasarısıdır. Van Gölü'nün bir merkezden yönetilmesini istiyoruz. Bunu gelecek adına bir adım olarak görüyoruz."

Alınan kararı sevinçle karşıladıklarını dile getiren Özel, "Kararın alınmasında emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan hanımefendiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Van ve Bitlis valilikleri ile çevre belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Gölümüze sahip olursak bu güzel mavilik gelecek kuşaklara da taşınacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlis'te iki şüpheli 412 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandıBitlis'te iki şüpheli 412 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı
48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi
Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiAntalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
03:27
Sabah
05:06
Öğle
12:23
İkindi
16:14
Akşam
19:31
Yatsı
21:02
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korku filmini andıran 26 saniye! “Yarı insan yarı hayvan”

Korku filmini andıran 26 saniye! “Yarı insan yarı hayvan”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.