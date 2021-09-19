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Van Gölü'nde düzenlenen "Adır Adası'nda Yüzme Festivali" ilgi gördü

19.09.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nde düzenlenen "Adır Adası'nda Yüzme Festivali" ilgi gördü

Van'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen "1. Adır Adasında Yüzme Festivali" renkli görüntüler oluşturdu.

Vangölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde Van Gölü'ne dikkati çekmek amacıyla "1. Adır Adasında Yüzme Festivali" düzenlendi.

Döşeme Mahallesi Van Gölü sahilindeki festival, vatandaşların halay çekmesiyle başladı.

Çevre ilçelerden de yoğun katılımın olduğu festivalde, yüzücüler 2,5 kilometre mesafeyi yüzüp Adır Adası'na çıktı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, yaptığı açıklamada, amaçlarının Van Gölü'ndeki adaların tarihi ve doğal güzelliklerini turizme kazandırmak olduğunu ifade etti.

Van Gölü'ndeki 4 adadan en büyüğü olan Adır Adası'nda ilkini düzenledikleri festivali her yıl yapmayı amaçladıklarını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Amacımızın bir diğer ayağı ise Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmektir. Bu adamızda tarihi bir manastır bulunmakta. Bu tarihin korunması anlamında da dikkat çekmek istiyoruz. Buraya yakın il ve ilçelerden gelen yüze yakın yüzücümüz var. Sahilden adaya iki buçuk kilometrelik mesafeyi 2 saatte bitirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl ilkini düzenledik, her sene geleneksel hale getirerek bu etkinliklerimiz devam edecek. Van Gölü, maviliğiyle güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Biz de bu maviliği güzelliği koruma anlamında elimizden gelini yapmaya hazırız.”

Festivale Tatvan'dan katılan Maşallah Özel de "Biraz yorucu oldu ama çok güzeldi, devamını da bekliyoruz. Van Gölü'nün kirlenmemesi adına son dönemde de ülkemizdeki kuraklıktan Van Gölü de nasibini alıyor" diye konuştu.

Van Gölü'nde yüzerek Adır Adası'na çıkan yüzücüler, burada sahildeki çöpleri de topladı.

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