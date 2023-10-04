YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Gölü'nde oluşan hortumlar görüntülendi

Van Gölü'nde oluşan hortumlar görüntülendi

04.10.2023 11:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nde 3 noktada çıkan hortumlar görüntülendi.

Van ve çevresinde iki gün önce başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Rüzgarın da etkili olduğu kentte, Van Gölü'nün üç noktasında hortum meydana geldi.

Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede görülen hortumlar, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vatandaşlardan Zafer Başak, ilk kez göl üzerinde hortum gördüğünü belirterek, "Aracımla seyir halindeyken gölde 3 hortum gördüm. Çok heyecanlandım. Güzel bir görüntüydü. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Cep telefonumla kaydettim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonuBalıkesir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Hersek Lagünü’nde Avrupa Kuş Gözlem Günü gerçekleştirildiHersek Lagünü’nde Avrupa Kuş Gözlem Günü gerçekleştirildi
Depreme dayanaklı Mudanya için “Hızlı tarama ile bina testi başvuruları başlıyor”Depreme dayanaklı Mudanya için “Hızlı tarama ile bina testi başvuruları başlıyor”
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Van Hortum sağanak

Van Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
05:57
Öğle
12:00
İkindi
15:17
Akşam
17:53
Yatsı
19:09

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Selçuk eczanesi
Catak
Büşra eczanesi
Tusba
Deva eczanesi
Ipekyolu
Mehmet eczanesi
Ozalp
Şifa eczanesi
Gurpinar
Lokman hekim eczanesi
Ercis
Gönül eczanesi
Muradiye
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.