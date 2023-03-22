YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Gölü'ndeki çekilme inci kefalinin göç yolculuğunu uzatacak

Van Gölü'ndeki çekilme inci kefalinin göç yolculuğunu uzatacak

22.03.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma sonucu Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde yaşanan metrelerce çekilme nedeniyle, üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin bu yıl daha fazla mesafe katetmesi gerekecek.

Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma sonucu Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde yaşanan çekilme, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefallerinin bu yolculukta daha fazla mesafe katetmesine neden olacak.

Son yıllarda etkili olan kuraklığın yanı sıra aşırı buharlaşma nedeniyle seviyesinde düşüş yaşanan Van Gölü'nün kıyılarındaki çekilme devam ediyor.

Suyun sığ olduğu bazı noktalardaki çekilme, her yıl Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan tatlı sulara göç eden binlerce inci kefalinin göç yolunu da etkileyecek.

Daha önce su seviyesinin yüksek olması sayesinde kısa sürede akarsu yataklarına ulaşan balıkların, bu yıl çekilme nedeniyle tatlı sulara göç yolunda daha uzun mesafeyi aşması gerekecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan inci kefallerinin her yıl gerçekleşen zorlu göç yolculuğuna sayılı günlerin kaldığını söyledi.

Suyun akışının tersine yüzen ve karşısına çıkan engelleri adeta uçarak aşan balıkların korunmasına yönelik tedbirlerin her yıl alındığını belirten Akkuş, "Göçün başlamasına sayılı günler kaldı ama hepimizin aklında şöyle bir soru var; Van Gölü'nün bazı bölgelerinde neredeyse 2-3 kilometreye varan çekilmeler yaşandı, akarsuların debilerinde düşüşler görülüyor, bu çekilme ve su seviyesindeki düşüş balıkları nasıl etkileyecek?" ifadelerini kullandı.

Bölgede çok sayıda kişinin balıkçılıktan geçimini sağladığına işaret eden Akkuş, "Balıkçılığın devam etmesi, üreme döneminde inci kefallerinin akarsulara gerçekleştireceği yolculuğa bağlı." dedi.

"İNCİ KEFALİNİ ZORLU BİR GÖÇ YOLCULUĞU BEKLİYOR"

İnci kefalinin kentin ekonomisi kadar turizmi için de önemli olduğunu vurgulayan Akkuş, şunları kaydetti:

"Balıkların göç yolculuğu uzadı. Geçmişte akarsuyun göle döküldüğü noktanın bugün göle uzaklığı nerdeyse 2-3 kilometre. Dolayısıyla geçen seneye göre inci kefalleri 2-3 kilometre daha fazla mesafeyi aşmak zorunda kalacak. Akarsuların yukarı kesimlerine gitmek için geçen sene girdikleri noktadan daha uzak bir noktadan göle giriş yapmak zorundalar. Tek sıkıntı bu değil. Yine küresel ısınmaya bağlı olarak su debilerinin düşmesi en büyük sorunlardan biri. Bu nedenle geçen yıllara göre inci kefalini daha zorlu bir göç yolculuğu bekliyor. Akarsuların debilerinin hızlıca düşmesi sıcaklığı artırıyor ve oksijen seviyesi azalıyor. Bu noktada bizim yardımcı olmamız gerekiyor. Başta kaçak balıkçılık olmak üzere akarsulardaki ani su kesintilerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Yağışların artmasını ve bu sayede akarsu debilerinin yükselmesini ümit ediyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da "silah imalatı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandıVan'da "silah imalatı ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Siirt ve Şırnak'ta nevruz kutlamaları yapıldıSiirt ve Şırnak'ta nevruz kutlamaları yapıldı
Sivas’ta yaşlı nüfus artıyorSivas’ta yaşlı nüfus artıyor
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Van Erciş İnci kefali

Van Namaz Vakitleri 22 Mart Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:01
Öğle
12:19
İkindi
15:45
Akşam
18:26
Yatsı
19:43

Van Nöbetçi Eczaneler22 Mart Çarşamba

Başkale Eczanesi
Baskale
Galata Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Özütoprak Eczanesi
Edremit
Gürbüz Eczanesi
Ercis
Büyük Eczane
Ercis
Artos Eczanesi
Gevas
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Parayla gösterdiği özel hayatına ilgi çok!

Parayla gösterdiği özel hayatına ilgi çok!

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.