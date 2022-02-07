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Van Gölü'nün su seviyesini son kar yağışlarının yükseltmesi bekleniyor

07.02.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nün su seviyesini son kar yağışlarının yükseltmesi bekleniyor

Bölge genelinde bu yıl etkili olan yoğun kar yağışlarının, yaz aylarında küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışı ve yoğun buharlaşma nedeniyle çekilmenin yaşandığı Van Gölü'nün su seviyesini yükseltmesi bekleniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, iki yıldır Van Gölü havzasına düşen kar yağışının azalmasıyla gölde çekilmenin yaşandığını söyledi.

Bu yıl havzaya beklenen oranda yağışın düştüğünü belirten Akkuş, "Bu sene kar yağışının bol olmasından dolayı umutluyuz. Etrafımızdaki karlar eriyip Van Gölü için, Van Gölü'nden akarsulara göç eden inci kefalleri için can suyu niteliğinde olacak." dedi.

Van Gölü'nün Erciş sahillerinde çekilmenin yaşandığı noktalarda mikrobiyalitlerin, tarihi yapıların ve eski iskelelerin gün yüzüne çıktığını aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Geçen yaz ayında buradaki mikrobiyalitlerin boyunu ölçtüğümüzde yaklaşık bir 1,5 metre olduğunu görmüştük. Şu anda yüksek kar örtüsü nedeniyle sadece tepelerini görebiliyoruz. Tüm mikrobiyalitler kar altında kalmış durumda. Umuyoruz ki bu karlar yaz aylarında eriyecek ve Van Gölü'ünün su seviyesi tekrar yükseltecek. Mikrobiyalitler yeniden suyla buluşacak."

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