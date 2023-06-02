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Van Gölü'nün zemini balçık ve dip çamurundan arındırılıyor

02.06.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda zeminden 1 milyon metreküp dip çamuru ve balçık temizlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan proje sürüyor.

Geçen yıl Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahilinde başlatılan projenin birinci etabında dip çamuru ve balçık temizliğini tamamlayan ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. etapta çalışmalara devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda 75 iş makinesi ve 80 personelle yürütülen çalışmalarda 1 milyon metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Proje kapsamında gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılması hedefleniyor.

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