YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kısıtlamanın başlamasıyla sakinlik hakim oldu

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kısıtlamanın başlamasıyla sakinlik hakim oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.12.2020 22:24 | Son Güncelleme

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kısıtlamanın başlamasıyla sakinlik hakim oldu

VAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

Van'da kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek bölgeleri Cumhuriyet, Kazımkarabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

- Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle sokak ve caddelerin sessiziliğe büründüğü kent merkezinde polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı.

- Muş

Muş'ta da saat 21.00'den sonra meydan, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, anons yaparak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

- Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
05:36
Sabah
07:03
Öğle
12:03
İkindi
14:33
Akşam
16:54
Yatsı
18:15

Hakkari Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Gever Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.