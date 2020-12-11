Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kısıtlamanın başlamasıyla sakinlik hakim oldu

VAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.
Van'da kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek bölgeleri Cumhuriyet, Kazımkarabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.
- Hakkari
Hakkari'de kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.
Vatandaşların evlerine çekilmesiyle sokak ve caddelerin sessiziliğe büründüğü kent merkezinde polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı.
- Muş
Muş'ta da saat 21.00'den sonra meydan, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.
Kent genelinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, anons yaparak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
- Bitlis
Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.
Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.