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Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı

VAN HABERLERİ  | 18.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Hakkari karayolu yeniden ulaşıma açıldı.Bölge genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Hakkari karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Bölge genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle öğle saatlerinde ulaşıma kapanmıştı. Bazı araçlar zirvede mahsur kalırken, jandarma ekipleri de yolu kapatarak geçişleri durdurmuştu. Yağışların etkisini kaybetmesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan çalışmalar sonucu kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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