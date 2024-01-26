YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Van, Hakkari ve Bitlis'te 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

AA AA
26.01.2024 11:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da 2 gün önce etkili olan yoğun kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 26 yerleşim birinin yolu kapandı.

Söz konusu yolların açılması için çaba gösteren karla mücadele ekipleri, diğer yollarda da genişletme çalışmalarına devam ediyor.

HAKKARİ

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde dünden bu yana 89 yerleşim birinin yolundan 72'si, karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla açıldı.

Ekipler, kapalı 17 köy ve mezra yolunu da açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 266 köy yolundan 259'unun açıldığını belirtti.

Kurtkan, kapalı olan 7 köy yolunun açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 2 gün önce etkili olan kar yağışının ardından kapanan 241 köy yolunun tamamını açtıklarını belirtti.

Yollarda genişletme çalışmasının devam ettiğini aktaran Yentür, kentte meydana gelebilecek acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çine’de sürücüler ’yaşam tüneli’ ile bilgilendiriliyorÇine’de sürücüler ’yaşam tüneli’ ile bilgilendiriliyor
Elazığ’da kar yağışı başladıElazığ’da kar yağışı başladı
Dilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendiDilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendi
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari Van kar ulaşım

Hakkari Namaz Vakitleri 26 Ocak Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:22
İkindi
15:05
Akşam
17:28
Yatsı
18:46

Hakkari Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Cuma

Şemdinli eczanesi
Semdinli
Derecik eczanesi
Semdinli
Su eczanesi
Yuksekova
Erdin eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.