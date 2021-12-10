Van İHH, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 2 tır yardım gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 2 tır yakacak ve barınma malzemesi gönderdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Van Temsilcisi İbrahim Çinkılıç, yaptığı açıklamada, vakıf olarak bugüne kadar milletin destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdıklarını ve ulaştırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Geçen sene "Rotamız iyilik, yükümüz insanlık", bu yıl da "Kış kapıda, yalnız bırakma" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Çinkılıç, kışın zor şartlarda çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında, 81 ilden yardım tırlarının mazlumlar için yola çıktığını aktaran Çinkılıç, şunları kaydetti:

"Suriye’de kamplarda, çadırlarda yaşayan insanların başta un olmak üzere, gıda, soba, yakacak, battaniye, sünger yatak, mutfak araç ve gereçleri, ev eşyası, kışlık giysi, ayakkabı, bebek bezi, süt tozu, bebek bisküvisi, hijyen malzemeleri, çocuk ve hasta bezi gibi acil ihtiyaçları devam ediyor. Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz, başlattığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Allah nasip ederse yardım çalışmamız devam edecek. Önümüzdeki günlerde Van'dan en az 3 tır daha bölgeye göndermeyi istiyor ve planlıyoruz."

