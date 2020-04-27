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Van'ın yöresel lezzeti Acem köftesi iftar sofralarında

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Van'ın yöresel lezzetleri arasında bulunan Acem köftesi, ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor.

Van'ın yöresel lezzeti Acem köftesi iftar sofralarında

Köklü bir tarihe sahip Van'ın birbirinden güzel ve lezzetli birçok yöresel yemeği bulunuyor. Özellikle özel günlerde tercih edilen Acem köftesi de bu lezzetler arasında yerini alıyor.

Van mutfağına özgü Acem köftesinin yapılışını anlatan Mavi Fularlılar Grubu temsilci Nuran Demirhan; bu yemeğin kıyma, haşlanmış yumurta, kırık nohut, pirinç, ince bulgur, patates, biber, domates salçası, kuru soğan, reyhan ve zeytirun baharat ile yapıldığını söyledi.

Demirhan, "Acem köftesi Van'da ramazan aylarında ve özel günlerde tercih edilir. Biraz zahmetli bir yemek. Bunun eti taşta dövülür aslında. İçinde önceden haşlanmış ve soyulmuş yumurta bulunur. Acem köftesi içli köfte gibi açılır ve haşlanmış yumurta bunun içine bırakılır. Sonra sosuyla patatesiyle pişirilir. En önemli özelliği zeytirun ve reyhan otudur. Bunları bahar aylarında toplayıp kurutuyoruz. Bu yemeği herkes bilmez. Ben de büyüklerimden öğrendim. Zahmetli ama çok lezzetli bir yemektir" diye konuştu.

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van yemekleri, acem köftesi, yemek tarifleri,

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