Van Olgunlaşma Enstitüsü’ne Hakkari ve Bitlis illeri de bağlandı

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde bulunan tarihi Van Evleri bünyesinde faaliyet yürüten Van Olgunlaşma Enstitüsü, bundan böyle Hakkari ve Bitlis iline de hizmet edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Van Olgunlaşma Enstüsü’ne Hakkari ve Bitlis illeri de bağlandı. Bu kapsamda Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Talat Toy, Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu ve beraberindeki heyet, Hakkari ilini ziyaret ederek, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak çalışmalara yönelik işbirliği görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli kültür değerlerimizi araştıran, geleneksel el sanatlarımızı yaşatan, güncelleyerek gelecek kuşaklara aktaran ve arşivleyen, Türk kültürünü ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtan, eğitim programlarını yeni teknolojiler ile destekleyerek, sektörün beklentilerine uygun insan gücü yetiştiren; alanında bilgi ve beceri düzeyi yüksek, üretken, girişimci, kültür mirasımıza sahip çıkan bireyleri topluma kazandıran, ekip ruhu ile hareket eden, kaliteli hizmet sunan ve sürekli gelişen bir eğitim kurumu olarak kurulan Van Olgunlaşma Enstitüsü’nün, Van ilinin yanı sıra Hakkari ve Bitlis ilini de kapsayacak şekilde çalışmalar yapacağı ve kültürünü yansıtacağı belirtildi.

Heyet ilk olarak Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ü ziyaret etti. Ziyarette yapılacak çalışmalar enine boyuna ele alınırken, iş birliği çalışması kapsamında illere ait ortak sergiler, kursların açılması, yörenin değerinin öne çıkarılması, ulusal ve uluslararası projelerde ortak çalışmaların yürütülmesi, arşivlemenin yapılması, olgunlaşmada oluşturulacak müzede söz konusu ürünlerin sergilenmesi gibi ortak çalışmaların yürütüleceği ifade edildi. Heyet daha sonra Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı ziyaret etti. Ziyarette Vali Akbıyık’a yapılacak ortak çalışma ve sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.



