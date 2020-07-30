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Van OSB Başkanı Aslan’dan Kurban bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 30.07.2020 16:21 | Son Güncelleme

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Aslan mesajında, “Bayramlar, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ikliminin vuku bulduğu zamanlardır.

Van OSB Başkanı Aslan’dan Kurban bayramı mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Aslan mesajında, “Bayramlar, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ikliminin vuku bulduğu zamanlardır. Kaynaşmanın ve paylaşma duygusunun en üst seviyede yaşandığı iklimlerdir. Kurban bayramının manevi ruhuna uygun kesilen kurbanlar, akrabaya, ihtiyaç sahibine ve mazlumlara ulaştırılarak Halil İbrahim’i bir duygu yaşanır. Birlikte yaşamanın, bir birimizi anlamanın, sabrın ve sebatın ruhumuza işlediği zamanlardır, bayramlar. Allah’ın rızası gözetilerek kesilen kurbanların maneviyatı duygu selini, birliği, beraberliği, paylaşmayı ve kardeşliği bütün hayatımıza yansıtacaktır. Özellikle bu yıl ortaya çıkan ve bütün insanlığı etkisi altına alan küresel pandemi bir kez daha birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın önemini ortaya çıkarmıştır. Dertlerin, sıkıntıların, elem ve kederlerin paylaşım ruhuyla hafifleyeceği gerçeği kendisini bir daha göstermiştir. Cenab-ı Allah kurbanı imkanı olan biz Müslümanlara farz kılmıştır. Oysa ki Rabbimizin kestiğimiz kurbanlara ihtiyacı yoktur. Tamamen kullarının gönül dünyasını zenginleştirmek, sabır ve sebat üzerine ayaklarını sabit kılmak, hamd ve şükür duygusunu kalplerine yerleştirmek, dayanışma ve paylaşma hasletini kalplerine oturtmaktır. Bizlere düşen bu bayramda pandemi sürecinin hassasiyetini göz önünde bulundurarak hem kendi sağlığımızı, ailemizin, yakınlarımızın ve tüm insanların sağlığını düşünerek önerilen tedbirlere uymak, kurallara riayet etmektir. Bizlere ne kadar temizliğe, hijyene, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarsak daha erken normal hayatımıza ve daha özgürce kutlayacağımız bayramlara ulaşırız. Cenab-ı Allah’tan dileğimiz bu Kurban Bayramının İslam coğrafyası ve tüm insanlık için bir milat olmasıdır. Zulmün, adaletsizliğin, çatışmaların, savaşların, sürgünlerin olmadığı, çocukların, kadınların, yaşlıların açlığa, sefalete mahkum olmadıkları bir dünya temennisiyle Tüm insanlığın Kurban Bayramını Kutluyoruz. Tekraren tüm halkımızdan istirhamımız lütfen kendimiz için, sevdiklerimiz için, dost ve ahbaplarımız için, büyüklerimiz için, geleceğimiz gençlerimiz ve gözbebeğimiz çocuklarımız için kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik, hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına sıkı sıkıya uyalım. Daha güzel bayramları ve daha mutlu yarınları yaşamak için hep beraber yeni normal hayatın şartlarına uyalım. Mutlu huzurlu nice bayramlara” ifadelerini kullandı.

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