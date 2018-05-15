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Van Persie Feyenoord ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:14 | Son Güncelleme

Feyenoord forması giyen Robin van Persie, takımıyla olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Van Persie Feyenoord ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Feyenoord, Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Hollandalı futbolcu Robin van Persie ile sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 34 yaşındaki forvet oyuncusunun bir yıl daha takımda oynayacağı belirtildi.

Açıklamada, Feyenoord'un teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un daha önce Van Persie ile devam etmek istediği hatırlatılarak, oyuncunun da takımda bir yıl daha kalmak istediği ifade edildi.

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