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Van Persie futbolu bırakıyor! Fenerbahçe sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.05.2019 15:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli eski futbolcu Robin van Persie, bugün oynanacak Feyenoord-ADO Den Haag maçında profesyonel futbol kariyerine nokta koyacak.

Van Persie futbolu bırakıyor! Fenerbahçe sürprizi

Hollandalı efsane futbolcu Robin van Persie bugün profesyonel futbol kariyerine nokta koyuyor. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyen efsane futbolcu bugün oynanacak olan Feyenoord-ADO Den Haag maçında futbola veda edecek. Persie bu maça daha önce oynadığı Manchester United, Arsenal, Fenerbahçe ve Feyenoord’dan oluşan bir forma ile sahaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
robin van persie feyenoord ADO Den Haag

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