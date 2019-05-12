Van Persie futbolu bırakıyor! Fenerbahçe sürprizi

Hollandalı efsane futbolcu Robin van Persie bugün profesyonel futbol kariyerine nokta koyuyor. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyen efsane futbolcu bugün oynanacak olan Feyenoord-ADO Den Haag maçında futbola veda edecek. Persie bu maça daha önce oynadığı Manchester United, Arsenal, Fenerbahçe ve Feyenoord’dan oluşan bir forma ile sahaya çıkacak.





