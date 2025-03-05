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  4. Van Persie'ye ilk maçında şok! Lautaro Martınez tarihe geçti... Inter kazandı

Van Persie'ye ilk maçında şok! Lautaro Martınez tarihe geçti... Inter kazandı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
05.03.2025 23:26
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UEFA Şampiyolar Ligi son 16 turunda Inter, Hollanda'da Feyenoord'a konuk oldu. Inter maçı Thuram ve Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 kazandı. Devler Ligi'nde Inter, İtalya'da oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Van Persie'ye ilk maçında şok! Lautaro Martınez tarihe geçti... Inter kazandı
Lautaro Martinez

Lautaro Martinez

ARJ Arjantin
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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Feyenoord'da teknik direktörlüğe gelen Robin van Persie takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Hollandalı teknik adam ilk sahnesinde yenildi. Eşleşmenin rövanşı Inter'in sahası Guiseppe Meazza'da oynanacak.

LAUTARO MARTINEZ TARİHE GEÇTİ!

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Maçtaki ilk gol ilk yarının sonlarına doğru 38. dakikada Marcus Thuram'dan geldi. Devre arasına 1-0'lık Inter üstinlüğü ile girildi. İkinci yarıda ise gol 50. dakikada Arjantinli yıldız Lautaro Martinez'den geldi ve Inter skoru 2-0 yaptı. Bu gol ile Lautaro Martinez, 18 golle Inter’in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en golcü futbolcusu oldu. Geriye kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve Inter sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
inter şampiyonlar ligi
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