Van Persie'ye ilk maçında şok! Lautaro Martınez tarihe geçti... Inter kazandı

Feyenoord'da teknik direktörlüğe gelen Robin van Persie takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Hollandalı teknik adam ilk sahnesinde yenildi. Eşleşmenin rövanşı Inter'in sahası Guiseppe Meazza'da oynanacak.

LAUTARO MARTINEZ TARİHE GEÇTİ!

Maçtaki ilk gol ilk yarının sonlarına doğru 38. dakikada Marcus Thuram'dan geldi. Devre arasına 1-0'lık Inter üstinlüğü ile girildi. İkinci yarıda ise gol 50. dakikada Arjantinli yıldız Lautaro Martinez'den geldi ve Inter skoru 2-0 yaptı. Bu gol ile Lautaro Martinez, 18 golle Inter’in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en golcü futbolcusu oldu. Geriye kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve Inter sahadan 2-0 galip ayrıldı.