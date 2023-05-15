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Van sınırında 36 kilo 483 gram uyuşturucu ele geçirildi

15.05.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınırında 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi." ifadesi yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı Van uyuşturucu hudut msb operasyon

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