Van sınırında 36 kilo 483 gram uyuşturucu ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi." ifadesi yer aldı.

