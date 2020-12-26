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Van sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuyor

VAN HABERLERİ  | 26.12.2020 12:01 | Son Güncelleme

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunlukla uyduğu görüldü.Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yeni tedbirler uygulamaya konuldu.

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunlukla uyduğu görüldü.
Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde getirilen ve pazartesi saat 05.00’e kadar 56 saat kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet ve Maraş caddeleri ile Beşyol Meydanı’nda kısıtlamadan muaf tutulanların dışında kimsenin olmadığı gözlendi. Sokakların boş olmasını fırsat bilen VEDAŞ ekipleri sokak aydınlatmalarının bakım ve onarımını yaparken, cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

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