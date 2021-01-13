YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Teknokent’ten yapay zekâ etkinliği

Van Teknokent’ten yapay zekâ etkinliği

13.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Van Teknokent’ten yapay zekâ etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan, Van ve çevre illerdeki teknoloji tabanlı girişimciliği geliştirmek amacıyla faaliyetler yürüten Van Teknokent; Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen “PatentGrowth-Gelişmekte Olan Bölgelerde Patent Bilgisinin Yaygınlaştırılması ve Patent Tabanlı Girişimlerin Hızlandırılması” isimli proje kapsamında Van, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde Patent Effect işbirliğinde gerçekleştirdiği etkinliklerle bölgenin teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunuyor.Proje kapsamında son etkinlik yapay zekâ alanında ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile Elazığ özelinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan, Van ve çevre illerdeki teknoloji tabanlı girişimciliği geliştirmek amacıyla faaliyetler yürüten Van Teknokent; Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen “PatentGrowth-Gelişmekte Olan Bölgelerde Patent Bilgisinin Yaygınlaştırılması ve Patent Tabanlı Girişimlerin Hızlandırılması” isimli proje kapsamında Van, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde Patent Effect işbirliğinde gerçekleştirdiği etkinliklerle bölgenin teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunuyor.
Proje kapsamında son etkinlik yapay zekâ alanında ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile Elazığ özelinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Patent Growth isimli bu projemiz ile TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş gelecek vaat eden yedi teknoloji alanında (sağlık, ileri malzemeler, gıda ve tarım, enerji depolama, robotik, biyoteknoloji, yapay zekâ) yedi ayrı Teknoloji Vizyon Raporu hazırlandı. Bu raporlar önceden belirlenen illerde düzenlenen online etkinlikler ile kamuoyuna takdim edildi. Bugün yapay zekâ alanında hazırlamış olduğumuz Teknoloji Vizyon Raporunu özellikle girişimcilere takdim etmiş bulunuyoruz. Yapay zekâ alanında çalışma hedefi bulunan girişimciler için son derece önemli bir kaynak olan bu rapordan tüm girişimcilerimizin istifade etmesini öneriyorum. Bugün itibari ile girişimcilerimize ve sanayicilerimize katma değeri yüksek ve teknoloji tabanlı yeni sektörlere geçiş süreçlerinde rehber olması amacıyla bu raporların tamamını www.patentgrowth.com adresi üzerinden ücretsiz olarak yayınlamış bulunuyoruz. Etkinliklerimiz esnasında özellikle bölgemizdeki girişimcilerin ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu teknoloji alanlarında konusunda uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilmiştir. Bu eğitimleri de yine aynı şekilde Van Teknokent’in YouTube kanalı üzerinden yayınlamış bulunuyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak 2021-2025 dönemi için yeni bir stratejik plan hazırladık. Bu planda; üniversitemizin dört stratejik amacı şu şekilde belirlendi, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini artırarak üçüncü nesil bir araştırma üniversitesi olmak, eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırarak yenilikçi ve geleceğe yönelik eğitim programları ile girişimci ve nitelikli mezunlar yetiştirmek, kurumsal kapasiteyi geliştirerek, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgesel ekonomik gelişim için yerel kalkınma paydaşları ile işbirliklerini güçlendirerek sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı hizmetlerini artırmak. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ve gerçekleştireceğimiz yeni faaliyetler ile yeni stratejik planımızda belirlenen üçüncü nesil bir araştırma üniversitesi olma hedefine emin adımlarla ilerlemekteyiz” dedi.

Van Teknokent’ten yapay zekâ etkinliği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

Van Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:16
Öğle
12:20
İkindi
14:52
Akşam
17:14
Yatsı
18:35

Van Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Harman Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Kamer Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Van’da balon balığı denetimleri sürüyor

Van’da balon balığı denetimleri sürüyor

Sağlık çalışanları hayatını kaybeden meslektaşları anısına klip çekti

Sağlık çalışanları hayatını kaybeden meslektaşları anısına klip çekti

Van’da sağlık çalışanları sağlık için çalıp söyledi

Van’da sağlık çalışanları sağlık için çalıp söyledi

Yenilenen numarataj servisi hizmet vermeye başladı

Yenilenen numarataj servisi hizmet vermeye başladı

DAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Bilmez başkanlığında yapıldı

DAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Bilmez başkanlığında yapıldı

Başkan Berge: “Kapıköy’ün açılması Van için hayati önemdedir”

Başkan Berge: “Kapıköy’ün açılması Van için hayati önemdedir”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.