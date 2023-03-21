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Van Valiliği koordinasyonunda Malatya’da iftar çadırları kuruluyor

21.03.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da yoğun mesai harcayan Van ekipleri, Van Valiliği koordinasyonunda şehrin farklı noktalarında iftar çadırları kurmaya başladı.

Depremin ilk gününden bu yana depremzede vatandaşların yaralarının sarılabilmesi için fedakarca çalışan ekipler, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Malatya’nın çeşitli yerlerine iftar ve sahur için çadır kurulumunu sürdürüyor. Van’dan gelen belediye ekipleri ve kamu personeli, Battalgazi ilçesindeki Atatürk Anadolu Kız Lisesi, Yeşilyurt ilçesindeki Geri Gönderme Merkezinde bulunan Beydağı konteyner kenti, Malatya Nikah Sarayı bahçesi ve Diniye Çalık İlkokulu bahçesinde iftar çadırları kuruyor.

İftar çadırlarının yanında mescit de kuran ekipler, depremden etkilenen vatandaşlara Ramazan ayı boyunca çay servisi de yapacak.

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