Van Valisi Balcı, Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tuşba ilçesinde yaklaşık 2 bin 700 yıl önceden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 36 yıldır kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Vali Balcı, beraberindeki Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ile kaleyi ve kazı evini ziyaret etti.

20 kişilik ekip tarafından kazıların yürütüldüğü kaleyi gezen Balcı, kazıya başkanlık yapan Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı'dan bilgi aldı.

Ayanis Kalesi'nin çok önemli bir alan olduğunu belirten Balcı, "Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi kazısını ziyaret ettik. Yerli ve yabancı turistlerimizi bu önemli merkezimize bekliyoruz. Kazı çalışmalarına çalışan ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak kazı çalışmalarına desteğimizi devam ettireceğiz." dedi.

