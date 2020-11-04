YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Valisi Bilmez, 90 iş yerinin yandığı pasajda incelemelerde bulundu

Van Valisi Bilmez, 90 iş yerinin yandığı pasajda incelemelerde bulundu

VAN HABERLERİ  | 04.11.2020 15:45 | Son Güncelleme

Van Valisi Bilmez, 90 iş yerinin yandığı pasajda incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dün Özalp ilçesinde 90'ün üzerinde iş yerinin yandığı pasajda incelemede bulundu.

Bilmez, ilçe merkezinde "Rus Pazarı" olarak adlandırılan pasajda çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafla görüştü, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra mülk sahibi ve pasaj esnafıyla Kaymakamlıkta bir araya gelen Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle 90'ın üzerinde dükkanın kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmalarına kısa sürede başlanacağını belirten Bilmez, yangının, pasajın orta kısmındaki alanda elektrikten dolayı çıktığının itfaiye raporlarına yansıdığını aktardı.

Yangının kısa sürede pasajın tamamına yayıldığını kaydeden Bilmez, şöyle konuştu:

"Pasajda bulunan 90'ın üzerinde dükkan, içindeki eşyalarla kullanılmaz hale geldi. Savcılık şu anda yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Pasajda bulunan dükkanların bir kısmının işletme ruhsatı yok. Yaklaşık 20 yıllık bir kooperatif işletmesidir. İlçenin en işlek pasajı anı zamanda. Esnafların bir kısmı mülk sahibi, bir kısmı kiracı. Esnaflardan 5 ve 6'sının çektikleri krediden dolayı iş yerleri sigortalanmış. Kısa süre içinde inşallah enkazı kaldırma çalışmalarımız başlayacak. Bütün esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Özalp Kaymakamlığına vekalet eden Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman'ın eşlik ettiği Bilmez, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor
Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular

Van Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:29
Öğle
11:55
İkindi
14:45
Akşam
17:11
Yatsı
18:29

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Şefkat Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Burak Eczanesi
Catak
Şifa Eczanesi
Ercis
Gevas Eczanesi
Gevas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Çaldıran’da trafik kazası: 1 yaralı
Çaldıran’da trafik kazası: 1 yaralı
Çaldıran’da trafik kazası, 1 yaralı
Çaldıran’da trafik kazası, 1 yaralı
Norduz koyunu yetiştiricilerine destek
Norduz koyunu yetiştiricilerine destek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.