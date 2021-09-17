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Van Valisi Bilmez, İranlı milletvekilleri ve iş insanlarıyla buluştu

17.09.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valisi Bilmez, İranlı milletvekilleri ve iş insanlarıyla buluştu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'da bulunan İranlı milletvekilleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ajans Asya Fuarcılık tarafından organize edilen Yenilenebilir Enerji Fuarı ile İnşaat Yapı ve Belediye Ekipmanları Fuarı'na katılmak üzere kentte bulunan İran'ın Hoy Kenti Milletvekili, İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade ve berberindeki iş insanları Vali Bilmez ile görüştü.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Bilmez, salgın nedeniyle iki ülke arasındaki görüşmelere ara verildiğini belirtti.

Komşu iki ülke arasındaki ticari ve siyasi ilişkilere de değinen Bilmez, "İnşallah aşı sayesinde en kısa sürede Türkiye ve İran salgından kurtulacaktır. Umuyorum iki ülke arasında ticaret ve turizm alanında ilişkiler eski seviyesine gelecek. Salgın dolayısıyla bazı tedbirler aldık. Ancak resmi bir sağlık kuruluşundan alınan PCR testi negatif olan İranlı misafirlerimizi ilimize bekliyoruz." dedi.

İran ile gerek ticari gerekse de turizm açısından ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirten Bilmez, "Türkiye-İran arasında imzalanan protokol gereğince gümrük kapımızı modernize edip yollarımızı yaptık. İran da bu yönde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu gelişmeler her ülkenin ticaret ve turizmine olumlu yansıyacaktır." şeklinde konuştu.

İran heyeti adına konuşan Necefzade ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve İran'da da salgın nedeniyle sosyoekonomik sorunlar yaşandığını söyledi.

Salgın ve aşılamada iyi bir duruma gelindiğinde iki ülke arasındaki görüşmelerin daha da sıklaşacağını ifade eden Necefzade, ilişkilerin her alanda çok iyi olacağını ve bunun için yoğun çaba göstereceklerini söyledi.

Toplantıya, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canponlat ve Saray Kaymakamı Yunus Ataman katıldı.

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