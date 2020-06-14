Van Valisi Bilmez: "Şehir merkezindeki ahırları yıkacağız"

Van’ın önemli sorunlarının başında gelen şehir merkezindeki ahırlarla ilgili açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki sahil bandında 300’ün üzerinde ahır bulunduğunu ve ilk etapta bunları yıkacaklarını söyledi.

Gazeteci Ziya Türk’ün Van FM’de hazırlayıp sunduğu Van’da Gündem Programı’nın konuğu olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Postası Gazetesi’nin yaptığı haberlerle gündeme getirdiği ahır sorununu ortadan kaldıracaklarını belirtti. Ahırların yıkımında Kurban Bayramı’nı beklemeyeceklerini ve biran önce çalışmalara başlayacaklarını belirten Vali Bilmez, ahırların yıkımında kendilerine karşı direnenlere çevre mevzuatı gereği 90 bin TL’den başlayan cezalar uygulayacaklarını söyledi.

“Ahırların tümünün yıkımına başlayacağız”

Kentin merkezinde köy hayatının devam ettiğini söyleyen Vali Bilmez, “Dünyada hiçbir zaman bütün sorunlar aynı anda çözülemez ama bir yerden de başlanması gerekiyor. Kentimiz büyükşehir oldu ve gelişti. Ama bir taraftan da kentin merkezinde köy hayatımızı hala devam ettiriyoruz. Oldukça fazla ahırımız var. Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediye başkanlarıyla bir araya gelerek ortak karar aldık ve bunu da bütün ahır sahiplerine bildirdik. Edremit ile üniversitesi arasındaki sahil bandında 300’ün üzerinde ahır var. İlk etapta bu sahil bandında bulunan ahır sahipleriyle görüşüldü. Kendilerine tebligat yapıldı. Belediye encümenleriyle bunları tespit ettik. Yıkım kararı alıp bunlara tebligat yapacağız. Bu ahırların tümünün yıkımına başlayacağız. Kurban Bayramı’nı beklemeden bunların yıkımını gerçekleştireceğiz. Çünkü Kurban Bayramı’na kadar bize süre tanınsın istediler. Biz biliyoruz ki Kurban Bayramı denildiği anda bayramdan sonra da kış geldi baharın yıkın diyecekler. Geçtiğimiz günlerde bu partnerlerimizle de konuşurken Eminpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Sabri bey kendi ahırının çatılarını gönüllü sökeceğini söyledi. Bize destek verene, yardımcı olana enkaz kaldırmasını belediye yapacak” dedi.