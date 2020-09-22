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Van ve Hakkari'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Van ve Hakkari'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

VAN (AA) - Van ve Hakkari'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte katılımcılar, eski emniyet müdürlüğü kavşağında bir araya geldi.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı programda sporcular, Van Kalesi Atatürk Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Programa, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetiner, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç ve Van Gölü Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri katıldı.

- Hakkari

Hakkari Belediyesinde düzenlene organizasyonda düzenlenen etkinlikte bir çok sporcu Medeni Sancar Caddesi'nde bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Şimşek'in de katıldığı etkinlikte sporcular, Gençlik Merkezi kavşağına kadar pedal çevirdi.

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