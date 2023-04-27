YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van ve Hakkari'deki sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Van ve Hakkari'deki sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

27.04.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van ve Hakkari'deki sınır kapılarında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri başladı.

Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapıları Kapıköy ve Esendere ile Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısı'nda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Üç sınır kapısında da birer sandık kuruldu. Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye'de en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları, sınır kapılarında oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Azerbaycan'dan Van'a gelen heyet Edremit'te vatandaşlarla buluştuAzerbaycan'dan Van'a gelen heyet Edremit'te vatandaşlarla buluştu
Malatya'da kayısı bahçeleri ilaçlanıyorMalatya'da kayısı bahçeleri ilaçlanıyor
Keçiören Belediyesi'nden 4-8 yaş grubuna ücretsiz lunapark imkanıKeçiören Belediyesi'nden 4-8 yaş grubuna ücretsiz lunapark imkanı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Van sınır kapıları

Van Namaz Vakitleri 27 Nisan Perşembe

İmsak
03:37
Sabah
05:08
Öğle
12:09
İkindi
15:55
Akşam
19:00
Yatsı
20:26

Van Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Perşembe

Umut eczanesi
Muradiye
Burak eczanesi
Catak
Deva eczanesi
Ipekyolu
Elbak eczanesi
Baskale
Mehmet eczanesi
Ozalp
Şifa eczanesi
Gurpinar
Özütoprak eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.