Van ve Hakkari'deki sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapıları Kapıköy ve Esendere ile Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısı'nda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Üç sınır kapısında da birer sandık kuruldu. Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye'de en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları, sınır kapılarında oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

