YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’a gelen herkese 14 günlük karantina

Van’a gelen herkese 14 günlük karantina

VAN HABERLERİ  | 03.04.2020 18:11 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen herkesin 14 gün karantina altına alınacağını söyledi.Korona virüs salgını kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Van’da da her türlü tedbir alınıyor.

Van’a gelen herkese 14 günlük karantina

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen herkesin 14 gün karantina altına alınacağını söyledi.
Korona virüs salgını kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Van’da da her türlü tedbir alınıyor. Alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ederken, son olarak kente gelen herkesin 14 gün karantinaya alınacağı bildirildi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, "Aldığımız karar gereği Van’a il dışından gelen herkes 14 gün boyunca karantinaya alınacak ve evlerinden çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Çıkanlara ise her ihlal için 3 bin 150 TL para cezası uygulanacaktır. Zorunlu haller dışında Van’a gelmeyin” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Ankara’da sıcak yemek seferberliği

Ankara’da sıcak yemek seferberliği

Gaziemir’de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi

Gaziemir’de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi

Van Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:17
Sabah
05:41
Öğle
12:15
İkindi
15:49
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.