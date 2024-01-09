Van'da "1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni" düzenlendi

Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'ndeki merkezin konferans salonunda gerçekleştirilen programda, eğitimlerini tamamlayan 184 din görevlisine belgeleri verildi.

Programda konuşan Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, aday din görevlileri için yaklaşık 8 ay önce verilmeye başlanan eğitimlerin tamamlandığını söyledi.

Adayların görev yapmaya hazır olduğunu belirten Kaan, gururlu ve sevinçli bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan din görevlilerine başarı dileyen Kaan, "Kanunumuz 16 Mart 2022'de Meclisten ret oyu almadan geçti. Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde kurulan akademimize 5 daire başkanlığı teşekkül ettirdik. Yönetmeliklerimizi çıkardık. Aday din görevlileri olan müezzin, kayyım, imam hatip, Kur'an-ı Kerim kursu öğreticilerimizin eğitimlerini vermek üzere 4 farklı program hazırladık. Eğitimleri 5 Haziran 2023'te vermeye başladık. Bugün de meyvelerini alıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Aldığınız ilmi, irfanı özgüvenle görev yapacağınız yerlerde anlatacaksınız. Okumayı, araştırmayı ve kendinizi geliştirmeyi asla bırakmayın." diye konuştu.

İslam'ı tüm insanlığa anlatacak insanlar yetiştirmeyi amaçladıklarını aktaran Kaan, şöyle devam etti:

"Akademi olarak Diyanet İşleri Başkanlığının misyonu doğrultusunda sahih bilgi ve doğru yöntem temelinde topluma din hizmeti götürecek görevlilerimizin, gerekli mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip olmalarını, unvanlarını en güzel şekilde temsil etmelerini, yeniliğe açık, iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmelerini, kitle iletişim araçlarını yerinde ve usulüne uygun etkin kullanmalarını sağlamak için bu eğitimleri veriyoruz. Güzel dinimizin hayat veren mesajlarını etkin şekilde topluma ulaştırmayı amaç edindik."

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ise "Din görevlilerimizin cübbeleri bembeyaz. Bu beyazlığın ömrünüzün sonuna kadar devam etmesini diliyorum. Asla leke kabul etmez bir libasa sahipsiniz. Bu libasınız mesleki ruhunuzu da yansıtır. Tertemiz olarak giydiğiniz cübbelerinizin ve meslek ruhunuzun kirlenmemesi için hayatınızın sonuna kadar gayret gösterin. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Van Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkez Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç da 184 aday din görevlisi için tören düzenlediklerini ifade etti.

Program, eğitimlerini başarıyla tamamlayan din görevlilerine belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

