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Van'da "1. Van Denizi Yüzme Festivali" devam ediyor

22.07.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "1. Van Denizi Yüzme Festivali" devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen "Van Denizi Yüzme Festivali"nin 7. gününde profesyonel yüzücüler, Van ve Bitlis sınırları arasındaki 11 kilometrelik parkurda yüzdü.

Van Gölü'nün tanıtılması ve turistlerin kente ilgisinin artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen festival, etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Van Gölü Aktivistleri iş birliğiyle Tuşba ilçesindeki Amik sahilinden Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki koylara bayrak teslimli yüzme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan 50 profesyonel yüzücü, hazırlıkların ardından başladıkları parkurda, yaklaşık 6 saat yüzerek 11 kilometre uzaklıktaki Adilcevaz koylarına ulaştı.

İstanbul'dan gelen Mutlu Ezgi Baktır, "Burada olmaktan çok mutlu ve keyifliyiz. Çok renkli bir etkinlik oldu. Bugün de Amik Kalesi'nden Bitlis'e yüzdük. Bu güzel organizasyon için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz." dedi.

Festival, 23 Temmuz'da Nemrut Krater Gölü'nde yapılacak yüzme etkinliğiyle sona erecek.

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