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Van'da 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

22.08.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucu, dün ilçe kırsalında arama yaptı.

Aramada, dere yatağına gizlenen çantanın içinde 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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