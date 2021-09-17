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Van'da 19 aydır kapalı Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı

17.09.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 19 aydır kapalı Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 aydır İran tarafı kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla geçişler başladı.

Van'ın, İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan, 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan gümrük kapısında, İran tarafının dün açılmasıyla hareketlilik yaşandı.

Yaptırdıkları Kovid-19 testi negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden itibaren kontrollerin ardından gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.

İran'dan gelen Rizai Amiri, AA muhabirine, kapının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uzun süredir Türkiye'ye gelmek istediğini ancak sınır kapısı kapalı olduğu için gelemediğini anlatan Amiri, "Kapının tekrar açılmasına çok mutlu olduk. İki yıla yakındır gelemiyorduk. İnşallah İran ve Türkiye arasında geliş gidişler tekrar eskisi gibi olur." dedi.

Ferhan Ebren de "Kapının tekrar açılmasına çok sevindik. Van'ı çok seviyoruz, çok özledik. Ailecek gezmeye geldik. İnşallah tekrar eski günlere döneriz." diye konuştu.

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