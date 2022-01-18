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Van'da 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

18.01.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde bir araçta 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce ilçede durdurulan araçta yapılan aramada, 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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