YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

09.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu imal ve ticareti" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Başkale kırsalında 6 Ekim'de yapılan arama faaliyeti sırasında 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kadınların Van Gölü için başlattıkları yürüyüş devam ediyorVanlı kadınların Van Gölü için başlattıkları yürüyüş devam ediyor
İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyorİzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor
Başkentte inşaat için kazılan yoldaki çökme araçların hasar görmesine neden olduBaşkentte inşaat için kazılan yoldaki çökme araçların hasar görmesine neden oldu
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyon

Van Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
04:41
Sabah
06:02
Öğle
11:59
İkindi
15:12
Akşam
17:45
Yatsı
19:01

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazar

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Onur Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Şehadet Eczanesi
Edremit
Lokman Hekim Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.