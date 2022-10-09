Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu imal ve ticareti" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Başkale kırsalında 6 Ekim'de yapılan arama faaliyeti sırasında 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



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